Українські корупціонери "ховають" гроші у 23 країнах світу, - НАБУ
Міжнародний напрямок є одним із ключових в роботі бюро, оскільки чимало корупційних схем реалізують за участі компаній, зареєстрованих за кордоном, йдеться у звіті НАБУ за І півріччя 2018 року.
Так, на переконання детективів, українські корупціонери обирають місця "прописки" незаконно отриманих коштів у державах зі спрощеною системою реєстрації, ускладненим порядком розкриття інформації та високим ступенем конфіденційності.
За даними НАБУ, збитки, завдані державним інтересам за участю іноземних контрагентів, обчислюються у 1,84 млрд грн, 22,07 млн дол. США, 12,03 млн євро.
Повідомляється, що для отримання інформації про кінцевих бенефіціарів таких структур та про рух коштів, виведених з України, детективи скеровують запити про міжнародну правову допомогу до компетентних органів інших держав.
"Від початку розслідувань Національне бюро надіслало до органів 61 держави 371 запит про міжнародну правову допомогу, з яких 182 вже виконано", - йдеться у звіті.
Крім того, станом на 30 червня в міжнародний розшук за ініціативи НАБУ оголошено 21 особу.
У бюро додають, що стосовно 16 із них, з огляду на затримання або з метою визначення місцеперебування, скеровано запити до інших держав.
Зокрема, до компетентних органів Німеччини, навесні цього року, скеровано запит щодо видачі голови правління ПрАТ "ХК "Енергомережа", затриманого в цій країні в квітні 2018 року.
За версією слідства, ця особа є організатором корупційної схеми, через яку державі завдано збитків на суму понад 346 млн грн.
Також вказується, що близько 30 осіб, яких детективи Національного бюро вважають причетними до організації корупційних схем, наразі переховуються за кордоном. Кожен другий із них, за даними слідства, — на території Росії.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро станом на серпень 2018 року розслідують http://ipress.ua/news/nabu_rozsliduie_683_spravy_de_zavdano_zbytkiv_na_197_milyardiv_263221.html683 кримінальні провадження.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На Донбасі 15-річний юнак приєднався до бойовиків і з автоматом патрулював вулиці, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими