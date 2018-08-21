Українські корупціонери "ховають" гроші у 23 країнах світу, - НАБУ

В Національному антикорупційному бюро стверджують, що багато корупційних схем українські можновладці реалізують за участі компаній, зареєстрованих у понад 23 країнах світу на трьох континентах.

Міжнародний напрямок є одним із ключових в роботі бюро, оскільки чимало корупційних схем реалізують за участі компаній, зареєстрованих за кордоном, йдеться у звіті НАБУ за І півріччя 2018 року. Так, на переконання детективів, українські корупціонери обирають місця "прописки" незаконно отриманих коштів у державах зі спрощеною системою реєстрації, ускладненим порядком розкриття інформації та високим ступенем конфіденційності. За даними НАБУ, збитки, завдані державним інтересам за участю іноземних контрагентів, обчислюються у 1,84 млрд грн, 22,07 млн дол. США, 12,03 млн євро.

Повідомляється, що для отримання інформації про кінцевих бенефіціарів таких структур та про рух коштів, виведених з України, детективи скеровують запити про міжнародну правову допомогу до компетентних органів інших держав.

"Від початку розслідувань Національне бюро надіслало до органів 61 держави 371 запит про міжнародну правову допомогу, з яких 182 вже виконано", - йдеться у звіті.

Крім того, станом на 30 червня в міжнародний розшук за ініціативи НАБУ оголошено 21 особу.

У бюро додають, що стосовно 16 із них, з огляду на затримання або з метою визначення місцеперебування, скеровано запити до інших держав.

Зокрема, до компетентних органів Німеччини, навесні цього року, скеровано запит щодо видачі голови правління ПрАТ "ХК "Енергомережа", затриманого в цій країні в квітні 2018 року.

За версією слідства, ця особа є організатором корупційної схеми, через яку державі завдано збитків на суму понад 346 млн грн.

Також вказується, що близько 30 осіб, яких детективи Національного бюро вважають причетними до організації корупційних схем, наразі переховуються за кордоном. Кожен другий із них, за даними слідства, — на території Росії.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро станом на серпень 2018 року розслідують http://ipress.ua/news/nabu_rozsliduie_683_spravy_de_zavdano_zbytkiv_na_197_milyardiv_263221.html683 кримінальні провадження.