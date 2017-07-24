Українські легкоатлетки здобули перемогу на чемпіонаті Європи з естафети, - ВІДЕО

Жіноча українська естафетна команда виграла юніорський чемпіонат Європи U20 з легкої атлетики.

До складу команди увійшли Іванна Аврамчук, Джойс Коба, Ірина Марчак і Анастасія Бризгіна, повідомляє Федерація легкої атлетики України.



Фото: uaf.org.ua

До фіналу спортсменки дійшли з найкращим результатом серед усіх команд-учасниць. А у вирішальному колі змагань не просто виграли "золото", а ще й становили юніорський рекорд України і показали найкращий результат світового топ-листа сезону серед юніорок. Українки стали чемпіонками Європи U20 з часом 3.32,82 хв. Попередній рекорд (3.33,95 хв) був показаний 24 липня 2016 року.

Збірна України у медальному заліку посіла третє місце. Вище наша команда за всю історію проведення чемпіонатів Європи U20 ще не піднімалася. Таку ж позицію українці займали у 2009 році, але тоді було п’ять медалей. Зараз же наші атлети виграли шість нагород – чотири золоті і по одній срібній і бронзовій.

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Наталія Лупу дискваліфікована на вісім років за вживання допінгу.