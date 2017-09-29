Українські лучники завоювали "срібло" на "Іграх нескорених"
"Наші герої ще під час відбіркових змагань продемонстрували дуже високі результати. І сьогодні дощ і вітер не завадили їм завоювати друге місце! Наша команда зовсім небагато поступилася господарям нинішніх "Ігор нескорених" - канадцям. Вітаємо наших "нескорених", - повідомляє прес-служба Міноборони.
Нагадаємо, у Канаді 24 вересня стартували міжнародні спортивні змагання "Ігри нескорених" (Invictus Games).
Довідка: "Ігри нескорених" (Invictus Games) - міжнародні спортивні змагання в параолімпійському стилі, засновані принцом Уельським Гаррі в 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани з обмеженими фізичними можливостями, набутими при виконанні службових обов'язків. Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь в "Іграх нескорених", як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід при виконанні завдань у межах АТО. Разом з Україною в цьому році в "Іграх нескорених" також дебютує збірна Румунії. Змагання стартували 24 вересня в Торонто (Канада) і триватимуть до 30 вересня.
Першу медаль на Іграх Нескорених в Канаді Україні приніс 29-річний офіцер Національної поліції з Луцька Сергій Торчинський.
Згодом, український пауерліфтер Василь Пашкевич під час виступу на міжнародних змаганнях "Ігри нескорених" виборов 26 вересня золоту медаль.Спортсмен показав найкращий результат у жимі штанги по 160, 171 і 175 кг.
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