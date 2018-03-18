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Українські лижники вибороли для збірної сьому золоту медаль на Паралімпіаді в Пхенчхані

В активі збірної України 22 нагороди
Сьомою золотою нагородою поповнили вітчизняні лижники скарбничку збірної України на Паралімпійських іграх у Пхенчхан.
Українські лижники вибороли для збірної сьому золоту медаль на Паралімпіаді в Пхенчхані Оксана Шишкова. Фото: telegraf.com

У заключний день Ігор-2018 на найвищу сходинку п'єдесталу піднялися Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман і Оксана Шишкова, які посіли перше місце в лижній змішаній естафеті 4х2,5 км. В активі збірної України 22 нагороди - 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей.

Нагадаємо, вчора українські лижники Григорій Вовчинський  та Максим Яровий на Паралімпіаді-2018 завоювали срібло та бронзу.

На сьомий день Паралімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані українська збірна поповнила скарбничку трьома нагородами, серед яких золота і дві срібні.

13 березня українка Оксана Шишкова поповнила скарбничку збірної золотою нагородою.

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18 03 2018 10:17
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