СПОРТ НОВИНИСьомою золотою нагородою поповнили вітчизняні лижники скарбничку збірної України на Паралімпійських іграх у Пхенчхан.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські лижники вибороли для збірної сьому золоту медаль на Паралімпіаді в Пхенчхані
В активі збірної України 22 нагороди
Оксана Шишкова. Фото: telegraf.com
У заключний день Ігор-2018 на найвищу сходинку п'єдесталу піднялися Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман і Оксана Шишкова, які посіли перше місце в лижній змішаній естафеті 4х2,5 км. В активі збірної України 22 нагороди - 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей.
Нагадаємо, вчора українські лижники Григорій Вовчинський та Максим Яровий на Паралімпіаді-2018 завоювали срібло та бронзу.
На сьомий день Паралімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані українська збірна поповнила скарбничку трьома нагородами, серед яких золота і дві срібні.
13 березня українка Оксана Шишкова поповнила скарбничку збірної золотою нагородою.
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