Українські меддипломи більше не визнають Сирія, Ліван, Ірак і Палестина, - Гриневич

Підставою для таких рішень країни називають низький бал вступників у вищі медичні навчальні заклади і відсутність доступу до інтернатури

Українські меддипломи тимчасово або повністю припинили визнавати Сирія, Ліван, Ірак і Палестина.

Про це розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, повідомляє прес-служба міністерства.

"Сьогодні деякі країни частково або повністю припинили визнання наших медичних дипломів. Це, зокрема, Сирія, Ліван, Ірак, Палестина та інші, звідки в наші медичні вузи традиційно приїжджає вчитися багато студентів", – повідомила Гриневич.

Міністр зазначила, що підставою для таких рішень країни називають низький бал вступників у вищі медичні навчальні заклади і відсутність доступу до інтернатури.

"Нам потрібно визначити, які зміни потрібні, щоб вирішити ці проблеми і в цілому поліпшити якість надання освітніх послуг в медичних вузах", – заявила Гриневич.

При цьому вона додала, що в Україні медична освіта є найбільш рейтинговою на ринку освітніх послуг для іноземних студентів. З понад 64 тисяч іноземців, що навчаються в Україні, майже 40% отримує освіту саме за медичними спеціальностями.

Брала участь у нараді в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун підкреслила, що зміни повинні починатися з підвищення вимог до вступу іноземних абітурієнтів університети – вони не повинні відрізнятися від вимог до українських вступником.

Учасники наради також обговорили необхідність створення в Україні мережі університетських клінік, де до навчання лікарів будуть залучені кращі фахівці-практики.

Нагадаємо, що фінансування освіти у 2017 році у порівнянні із минулим зросло - зокрема, обсяг освітньої субвенції на 2,8 млрд грн.