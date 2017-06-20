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Українські міста заборгували казначейству 9 млрд грн, - ДОКУМЕНТ

Мери міст відмовляють сплатити заборгованість
Державна казначейська служба розіслала місцевим органам влади листи з проханням "підтвердити готовність" погасити заборгованість перед казначейством за попередні періоди.
Українські міста заборгували казначейству 9 млрд грн, - ДОКУМЕНТ Фото: odessa.net

Про це йдеться у листах казначейства, які є у розпорядженні "Економічної правди". На відповідь від міст держказначейство чекає до 21 червня.

Мова йде про заборгованість за короткостроковими позиками, отриманими з казначейського рахунку у 2009-2014 роках. Місцеві бюджети брали такі позички для покриття касових розривів, тобто для фінансування видатків за відсутності доходів протягом певного проміжку часу.

Також у листі казначейства за підписом першого заступника голови Державної казначейської служби України Дуди йдеться про те, що держказначейство уже розробило проект постанови про порядок погашення позик та направило його на погодження в Мінфін.

Міста, в свою чергу, звинувачують уряд у некоректних розрахунках бюджету і вимагають, щоб заборгованість було списано. У протилежному випадку – будуть недофінансовані інші видатки.

Наприклад, станом на 1 червня 2017 року сума заборгованості Чернівців склала 419,1 млн грн.

"Фактично місцеві бюджети накопичували борги внаслідок завищення розрахункових обсягів доходів І-го кошика і тривалого невиконання цих показників. […] Заборгованість за середньостроковими позиками має бути списана", - пише в офіційному листі начальник відділу економічного аналізу та планування доходів бюджету Чернівецької міськради Світлана Адамович.

Аналогічну позицію озвучили й інші міста, у тому числі Івано-Франківськ, Чернігів та Харків.

Так, Харківський міський голова Геннадій Кернес написав листа міністру фінансів Олександру Данилюку, у якому заявив, що "встановлені законами про держбюджет у 2010-2013 роках показники доходів перевищували реальні можливості їх виконання" і тому міста вимушені були позичати кошти у казначейства. Харків винен держказначейству 360,9 млн грн. На думку Кернеса, заборгованість перед казначейством також має бути списана.


Всі фото: epravda.com.ua

За даними Асоціації міст України, обсяг боргів за середньостроковими позичками за попередні періоди становить 9 млрд грн.

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