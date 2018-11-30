Українські моряки були готові взяти російського лоцмана, - Муженко

Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що українські моряки, яких Росія захопила у Керченській протоці 25 листопада, йшли протокою законно і готові були взяти на борт російського лоцмана.

Про це він сказав на нараді щодо посилення обороноздатності за участю президента 30 листопада, посилаючись на дані радіограм, інформує "Українська правда".

"Що стосується додаткових даних щодо проходу наших кораблів через Керченську протоку. Є підтвердження ще двох радіограм 3-58, в яких чітко звучить те, що наш малий броньований катер "Бердянськ" здійснює запит і спілкується з диспетчером поста технічного спостереження берегової охорони Федеральної служби безпеки Російської Федерації", - сказав Муженко.

Він також переповів розмову з радіограми.

"Він (катер "Бердянськ" – ред.) заявляє, що згідно з договорами про співробітництво і про використання Азовського моря і Керченської протоки судна ВМС і судна забезпечення мають право на безпечний прохід Керченською протокою. Щодо лоцмана, (то каже, що – ред.) "готовий прийняти на борт та діяти згідно з планом", - сказав Муженко.

Він наголосив, що повідомлення про проходження Керченської протоки надали "за 4 години до початку переходу, що відповідає процедурі".

Муженко додав, що наразі триває розшифровка радіограм, які передавались у текстовому режимі.

Нагадаємо, що російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку.

Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування та захопили три судна.