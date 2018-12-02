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Українські олімпійці отримають додаткову підтримку

Кожен український спортсмен, який завоює олімпійську медаль, отримає грошову винагороду від мецената
Національний олімпійський комітет України радий повідомити приємну новину: український бізнесмен та меценат Павло Фукс прийняв рішення підтримати нашу збірну на зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані.
Українські олімпійці отримають додаткову підтримку Фото: EPA/UPG

Кожен український спортсмен, який завоює олімпійську медаль, отримає грошову винагороду від мецената: за здобуття золотої нагороди - 50 тис. дол., срібної - 25, бронзової - 15. Аналогічну винагороду отримає також тренер переможця. Про це повідомили в НОК.

"Радує, що окрім традиційної державної підтримки і премій для медалістів Олімпійських ігор наші олімпійці отримують підтримку від українських бізнесменів і меценатів. Соціальна відповідальність вітчизняного бізнесу, готовність підтримати тих, хто своїми перемогами прославляє країну у світі має величезне значення, особливо в такі непрості часи. Впевнений, що у такій взаємодії ми зможемо разом сприяти зростанню здорової української нації і вихованню нових чемпіонів", - зазначив президент НОК, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка, висловивши вдячність Павлу Фуксу за підтримку Олімпійської збірної.

"Бути професійним спортсменом - це щосекундна важка робота. Представляти країну на Олімпіаді - це ще й величезна відповідальність. З особливими емоціями, разом з усією Україною буду вболівати за наших спортсменів, які, впевнений, зроблять все можливе, щоб якомога частіше звучав український гімн і був піднятий український прапор в Пхьончхані. Буду щасливий, якщо мій внесок стане додатковою мотивацією перемагати", - прокоментував свою ініціативу Павло Фукс.

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12 02 2018 20:56
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