Українські паралімпійці вибороли 17 медалей на ЧС з лижних перегонів і біатлону
В активі українців шість золотих, сім срібних та чотири бронзові медалі, повідомляє "ВВС Україна".
Паралімпійська збірна України наразі очолює турнірну таблицю Чемпіонату світу, що проходить у німецькому місті Фінстерау.
У категорії "чоловіки стоячи" переможним став спринт для Ігоря Рептюха, який виборов золоту нагороду. Його товариш по команді та суперник по перегонам - Григорій Вовчинський - став третім.
У цій же категорії у жінок українки завоювали три призові місця - Людмила Ляшенко стала чемпіонкою світу, Олександра Кононова виборола срібну нагороду та Ірина Буй - бронзову.
У категорії "чоловіки сидячи" першим став Максим Яровий, який переміг своїх суперників з США та Норвегії.
У чоловіків та жінок з порушеннями зору - по одній срібній нагороді в Юрія Уткіна та Оксани Шишкової.
Нагадаємо, що в другий день змагань Чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону завершився у німецькому місті Фінстерау перемогами національної паралімпійської збірної України. Спортсмени вибороли 3 золоті, 3 срібні та 2 бронзові медалі, чим закріпили своє лідерство у турнірній таблиці.
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