Українські паралімпійці здобули вісім медалей Чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону
Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.
У категорії "чоловіки стоячи" золоту медаль здобув українець Ігор Рептюх, а його суперник по перегонам українець Вовчинський отримав "бронзу".
Серед жінок Людмила Ляшенко стала чемпіонкою світу в цій же категорії, Олександра Кононова виборола срібну медаль, Ірина Буй – бронзову нагороду.
У категорії "чоловіки сидячи" першість отримав Максим Яровий. Він переміг своїх суперників із США та Норвегії.
Серед чоловіків та жінок з порушеннями зору по одній срібній нагороді завоювали Юрій Уткін та Оксана Шишкова.
За підсумками двох днів змагань збірна України має 17 медалей, з яких 6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові.
Зазначимо, українська біатлоністка Анастасія Меркушина опинилась в десятці найкращих спортсменок світу.
Збірна України завершила Чемпіонат Європи з біатлону в польському Душнікі-Здруй бронзовою нагородою в змішаній естафеті.
Нагадаємо, у вересні 2016 українські паралімпійці здобули 106 медалей в Ріо.
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