Українські паралімпійці здобули вісім медалей Чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону За підсумками двох днів змагань збірна України має 17 медалей

Другий день змагань Чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону завершився у німецькому місті Фінстерау перемогами національної паралімпійської збірної України. Спортсмени вибороли 3 золоті, 3 срібні та 2 бронзові медалі, чим закріпили своє лідерство у турнірній таблиці.

Фото: 2014.paralympic.org.ua

Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України. У категорії "чоловіки стоячи" золоту медаль здобув українець Ігор Рептюх, а його суперник по перегонам українець Вовчинський отримав "бронзу". Серед жінок Людмила Ляшенко стала чемпіонкою світу в цій же категорії, Олександра Кононова виборола срібну медаль, Ірина Буй – бронзову нагороду. У категорії "чоловіки сидячи" першість отримав Максим Яровий. Він переміг своїх суперників із США та Норвегії. Серед чоловіків та жінок з порушеннями зору по одній срібній нагороді завоювали Юрій Уткін та Оксана Шишкова. За підсумками двох днів змагань збірна України має 17 медалей, з яких 6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові. Зазначимо, українська біатлоністка Анастасія Меркушина опинилась в десятці найкращих спортсменок світу. Збірна України завершила Чемпіонат Європи з біатлону в польському Душнікі-Здруй бронзовою нагородою в змішаній естафеті. Нагадаємо, у вересні 2016 українські паралімпійці здобули 106 медалей в Ріо.

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