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Українські паралімпійці здобули вісім медалей Чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону

За підсумками двох днів змагань збірна України має 17 медалей
Другий день змагань Чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону завершився у німецькому місті Фінстерау перемогами національної паралімпійської збірної України. Спортсмени вибороли 3 золоті, 3 срібні та 2 бронзові медалі, чим закріпили своє лідерство у турнірній таблиці.
Українські паралімпійці здобули вісім медалей Чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону Фото: 2014.paralympic.org.ua

Про це повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

У категорії "чоловіки стоячи" золоту медаль здобув українець Ігор Рептюх, а його суперник по перегонам українець Вовчинський отримав "бронзу".

Серед жінок Людмила Ляшенко стала чемпіонкою світу в цій же категорії, Олександра Кононова виборола срібну медаль, Ірина Буй – бронзову нагороду.

У категорії "чоловіки сидячи" першість отримав Максим Яровий. Він переміг своїх суперників із США та Норвегії.

Фото: 2014.paralympic.org.ua

Серед чоловіків та жінок з порушеннями зору по одній срібній нагороді завоювали Юрій Уткін та Оксана Шишкова.

За підсумками двох днів змагань збірна України має 17 медалей, з яких 6 золотих, 7 срібних та 4 бронзові.

Зазначимо, українська біатлоністка Анастасія Меркушина опинилась в десятці найкращих спортсменок світу.

Збірна України завершила Чемпіонат Європи з біатлону в польському Душнікі-Здруй бронзовою нагородою в змішаній естафеті.

Нагадаємо, у вересні 2016 українські паралімпійці здобули 106 медалей в Ріо.

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12 02 2017 18:54
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