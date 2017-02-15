Українські "патріотичні" спільноти в соцмережах ведуть з Росії

Мова йде про "Патріоти України", "Українська Революція", "Всі на Майдан", "Продовження Революції Гідності", "Майдан три", "Ми патріоти України"

Стало відомо, що стотисячні "патріотичні" спільноти у соцмережах адмініструються з Росії.

"Громадянин Росії Сергій Олександрович Жук 1981-го року народження приймав участь у терористичному угруповуванні "ДНР" під позивним "Москва" і на даний час перебуває у Москві. Він створив профілі вигаданих людей у соцмережі - Микола Гайдук та Степан Мазура", - розповів керівник апарату СБУ Олександр Ткачук під час брифінгу, інформує Еспресо.TV.

За його словами, з Росії через соцмережі від імені цих вигаданих осіб здійснюється інформаційно-психологічний вплив на українців.

"Маскуючись патріотом України, Сергій Жук, користуючись довірою наших громадян, намагається спровокувати масові заврушення у місті Києві", - розповіли у СБУ.

За даними служби безпеки, Жук безпосередньо причетний до створення та адміністрування наступних спільнот у соцмережах: "Патріоти України", "Українська Революція", "Всі на Майдан", "Продовження Революції Гідності", "Майдан три", "Ми патріоти України".

"Всі ці соціальні спільноти адмініструються із Росії саме цією особою", - сказав Ткачук.

За його словами, 5 лютого Жук розмістив у пабліку "Українська революція" заклик до масового протесту на Майдані.

"Ми фіксували використання ботів, штучного масового посилення цієї інформації. З Росії активно фінансується контентна реклама, яка пропагує ці заходи у соцмережах... Також росіянин закликав брати зброю на протести", - додав керівник апарату СБУ.

Нагадаємо, у листопаді трирічний умовний термін отримав львів'янин, який пропагував сепаратизм в соціальних мережах.