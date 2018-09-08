Українські політики у 2012 році заплатили Манафорту $31 млн, - ФБР

Манафорт не сплачував податки за доходи, отримані в Україні у 2010-2014 роках

Політтехнолог "Партії регіонів" і екс-глави передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт за роботу в Україні у 2010-2014 роках заробив понад 60 мільйонів доларів, у тому числі - 31 млн доларів від українських політиків у 2012 році.

Про це заявив судовий бухгалтер ФБР Морган Магіонос на суді у справі про податкові злочини Манафорта, передає The Washington Post.

"2012-й був найбільш прибутковим роком Манафорта - українські політики заплатили йому 31 млн доларів. Водночас, у 2012 він витратив найбільше коштів - понад 9,2 млн доларів, переважно, на нерухомість", - повідомив Магіонос.

Водночас співробітник агентства з внутрішнього оподаткування США Майкл Велш на судовому засіданні заявив, що Манафорт не сплачував податки за доходи, отримані в Україні у 2010-2014 роках.

Він підкреслив, що податкові декларації, подані політтехнологом у ті роки, були неправдивими, оскільки Манафорт не вказав, що має рахунки за кордоном.

Раніше, ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Пол Манафорт у 2014-му році співпрацював із нині міським головою Києва Віталієм Кличком.

Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера. Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера.

У жовтні 2017 року Манафорту висунули звинувачення, зокрема, в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, пов'язаних з його лобістською діяльністю.

Згодом, Манафорта відправили під домашній арешт.

Звинувачення також висунули діловому партнерові Манафорта Ріку Гейтсу і заочно – його помічнику, росіянину Костянтину Килимнику.

Про це Мюллер розповів напередодні засідання суду, передає Bloomberg.