Українські політики у 2012 році заплатили Манафорту $31 млн, - ФБР
Про це заявив судовий бухгалтер ФБР Морган Магіонос на суді у справі про податкові злочини Манафорта, передає The Washington Post.
"2012-й був найбільш прибутковим роком Манафорта - українські політики заплатили йому 31 млн доларів. Водночас, у 2012 він витратив найбільше коштів - понад 9,2 млн доларів, переважно, на нерухомість", - повідомив Магіонос.
Водночас співробітник агентства з внутрішнього оподаткування США Майкл Велш на судовому засіданні заявив, що Манафорт не сплачував податки за доходи, отримані в Україні у 2010-2014 роках.
Він підкреслив, що податкові декларації, подані політтехнологом у ті роки, були неправдивими, оскільки Манафорт не вказав, що має рахунки за кордоном.
Раніше, ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Пол Манафорт у 2014-му році співпрацював із нині міським головою Києва Віталієм Кличком.
Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера. Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера.
У жовтні 2017 року Манафорту висунули звинувачення, зокрема, в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, пов'язаних з його лобістською діяльністю.
Згодом, Манафорта відправили під домашній арешт.
Звинувачення також висунули діловому партнерові Манафорта Ріку Гейтсу і заочно – його помічнику, росіянину Костянтину Килимнику.
Про це Мюллер розповів напередодні засідання суду, передає Bloomberg.
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