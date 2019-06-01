Українські полярники в Антарктиді розчистили двометрові замети на шляху до каплиці, щоб відзначити Різдво
"Різдво - сімейне свято, але наші сім'ї далеко від нас, за 15 тисяч кілометрів. Тому тут, на антарктичній станції, ми намагаємося хоч трохи відтворити атмосферу українського Різдва. Кухар Василь Омелянович приготує на Святвечір 12 страв, обов'язково буде і кутя, співатимемо колядки, хто які знає з дитинства. А от колядувати нам нікому - найближчі сусіди, американська станція "Палмер", розташована в 52 км", - розповів капелан експедиції Олександр Полудень, повідомляє прес-служба Національного антарктичного наукового центру.
У цьому році полярники зустрічають Різдво з великою кількістю пінгвінів.
Вчені-біологи в околицях нарахували 850 особин, зазначив начальник станції Віктор Сітов. Наприкінці грудня вилупилися перші дитинчата пінгвінів.
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