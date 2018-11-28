Українські порти Азовського моря заблоковані Росією для заходу та виходу суден, - Омелян

За словами Омеляна, рух здійснюється лише в напрямку російських портів на Азові

Станом на вечір 28 листопада 2018 року українські порти Азовського моря Маріуполь та Бердянськ фактично заблоковані Російською Федерацією для заходу та виходу суден.

"За оперативною інформацією, в очікуванні на вхід в Азовське море знаходяться 18 суден: 4 прямують до порту Бердянськ, 14 – до порту Маріуполь", - повідомляє у Facebook міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"На вихід з Азовського до Чорного морів також стоїть черга: з порту Бердянська не можуть вийти 3 судна, з порту Маріуполя – 6. Ще 8 суден стоять біля причалів в портах. Загалом заблокованими стоять 35 суден", - повідомляє міністр.

За словами Омеляна, рух здійснюється лише в напрямку російських портів на Азові.

"Себто, Росія заблокувала українські порти на Азовському морі. Дії російської сторони свідчать про цілеспрямовану ескалацію ситуації в Азовському морі і дестабілізацію регіону.

Мета очевидна - блокування роботи українських портів в акваторії Азовського моря та поступове витіснення України з наших законних територій, що закріплені нормами міжнародного права", - резюмував міністр.

Нагадаємо, що російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку.

Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування та захопили три судна.