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Українські посли проведуть нараду на Донбасі

На схід України дипломати вирушили в супроводі військовиків
Українські дипломати проведуть у неділю нараду на Донбасі.
Українські посли проведуть нараду на Донбасі Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

"Ранок. І 80 представників дипломатичної служби в доброму гуморі вилітають на Донбас. Нарада послів - 2018", - написав у Facebook голова вітчизняного МЗС Павло Клімкін, опублікувавши спільне з послами фото.

Як уточнив посол України в Німеччині Андрій Мельник, на схід України дипломати вирушили в супроводі військовиків.

Пізніше Мельник додав, що дипломати відвідають саме район проведення ООС.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України вперше проведе оцінювання співробітників, щоб відсіяти некваліфіковані кадри.

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26 08 2018 13:55
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