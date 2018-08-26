ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїнські дипломати проведуть у неділю нараду на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські посли проведуть нараду на Донбасі
На схід України дипломати вирушили в супроводі військовиків
Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua
"Ранок. І 80 представників дипломатичної служби в доброму гуморі вилітають на Донбас. Нарада послів - 2018", - написав у Facebook голова вітчизняного МЗС Павло Клімкін, опублікувавши спільне з послами фото.
Як уточнив посол України в Німеччині Андрій Мельник, на схід України дипломати вирушили в супроводі військовиків.
Пізніше Мельник додав, що дипломати відвідають саме район проведення ООС.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України вперше проведе оцінювання співробітників, щоб відсіяти некваліфіковані кадри.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 08 2018 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
No articles