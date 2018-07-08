Українські правоохоронці припинили розслідування у справі Костенка, - ГПУ

Слідчі припинили розслідування у справі, оскільки підозрюваного не було на території України і процесуальне керівництво не здійснювалося

Українські правоохоронці припинили розслідування у справі звільненого з російської колонії українця Олександра Костенка.

У прес-службі Генеральної прокуратри Україні журналістам зауважили, що справу Костенка розслідувала Служба безпеки України, пізніше її передали до Національної поліції, а саме Святошинського райвідділу міста Києва. Слідчі Святошинського райвідділу припинили розслідування, оскільки чоловіка не було на території України і процесуальне керівництво не здійснювалося, повідомляє "Громадське".

"Якщо поновлять розслідування слідчі Святошинського райвідділу, то будемо далі займатися", - додав речник ГПУ Андрій Лисенко.

Зауважимо, йдеться про справу номер 22014000000000107, де фігурують Олександр Костенко та Станіслав Краснов. Чоловіків затримали 22 травня 2014 за незаконне зберігання зброї та вибухонебезпечних речовин. Справа Краснова наразі виділена в окреме провадження і розглядається Святошинським судом.

Нагадаємо, звільнений з російської в’язниці українець Олександр Костенко 6 серпня разом із консулами перетнули російсько-український кордон.

Костенко повідомив Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій, що в нього зламана рука.

Раніше медіаексперт Анатолій Шарій опублікував ролик, в якому нагадав, що Костенко перед 3,5-річним ув'язненням в Росії був об'єктом уваги з боку українських силовиків: СБУ затримувала його за підозрою в підготовці диверсій і терактів за вказівкою російських спецслужб. Також Шарій показав фотокопії, які вказують, що Костенко отримав російське громадянство.

Державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, коментуючи інформацію про наявність у Костенка російського громадянства, заявив, що Олександр в'їхав в Україну за українським паспортом.