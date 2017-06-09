Українські прикордонники отримають від Канади обладнання та екіпіровку

Угода була досягнута на зустрічі в Києві

Державна прикордонна служба України отримає від Канади медичне обладнання та екіпіровку на суму 2 мільйони канадських доларів.

Угода досягнута в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з Міністерством закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади.

Фото: mvs.gov.ua

"Меморандум передбачає надання допомоги на суму 2 мільйони канадських доларів, які будуть витрачені на поставку медичного обладнання та захисної військової несмертоносної екіпіровки", - повідомляє Департамент комунікації МВС з посиланням на главу відомства Арсена Авакова.

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, що спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що міністр оборони США Джеймс Меттіс привіз до України обладнання для Збройних сил.