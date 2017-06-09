НОВИНИДержавна прикордонна служба України отримає від Канади медичне обладнання та екіпіровку на суму 2 мільйони канадських доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські прикордонники отримають від Канади обладнання та екіпіровку
Угода була досягнута на зустрічі в Києві
Фото: mvs.gov.ua
Угода досягнута в рамках Меморандуму про взаєморозуміння з Міністерством закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади.
Фото: mvs.gov.ua
"Меморандум передбачає надання допомоги на суму 2 мільйони канадських доларів, які будуть витрачені на поставку медичного обладнання та захисної військової несмертоносної екіпіровки", - повідомляє Департамент комунікації МВС з посиланням на главу відомства Арсена Авакова.
Фото: mvs.gov.ua
Нагадаємо, що спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що міністр оборони США Джеймс Меттіс привіз до України обладнання для Збройних сил.
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06 09 2017 08:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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