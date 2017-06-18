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Українські прикордонники виявили в автобусі з РФ танкові прожектори, – ДПСУ

Водій стверджує, що передачу отримав у Санкт-Петербурзі від невідомої особи
Товари військового призначення виявили сьогодні в пункті пропуску "Сеньківка" прикордонники Чернігівського загону.
Українські прикордонники виявили в автобусі з РФ танкові прожектори, – ДПСУ Фото: dpsu.gov.ua

Пакунок з товаром виявили у рейсовому автобусі, який прибув на в’їзд в Україну та прямував із Росії, повідомляє ДПСУ.

"Під час здійснення огляду транспортного засобу прикордонний наряд спільно з співробітником митного поста виявили в багажному відділені автобуса 2 танкові прожектори типу "Луна", – йдеться в повідомленні.

З пояснень водія автобуса стало відомо, що передачу, яку він отримав у м. Санкт-Петербург від невідомої особи, повинні були забрати в одному з українських міст. Наразі вантаж вилучено.

До УСБУ в Чернігівській області направлено повідомлення для внесення в ЄРДР за ст. 333 ККУ "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю".

Нагадаємо, в аеропорту "Київ" прикордонники виявили 17 ящиків із контрабандними комплектуючими до зброї та авіаційної техніки.

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18 06 2017 19:15
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