Українські прикордонники виявили в автобусі з РФ танкові прожектори, – ДПСУ
Пакунок з товаром виявили у рейсовому автобусі, який прибув на в’їзд в Україну та прямував із Росії, повідомляє ДПСУ.
"Під час здійснення огляду транспортного засобу прикордонний наряд спільно з співробітником митного поста виявили в багажному відділені автобуса 2 танкові прожектори типу "Луна", – йдеться в повідомленні.
З пояснень водія автобуса стало відомо, що передачу, яку він отримав у м. Санкт-Петербург від невідомої особи, повинні були забрати в одному з українських міст. Наразі вантаж вилучено.
До УСБУ в Чернігівській області направлено повідомлення для внесення в ЄРДР за ст. 333 ККУ "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю".
Нагадаємо, в аеропорту "Київ" прикордонники виявили 17 ящиків із контрабандними комплектуючими до зброї та авіаційної техніки.
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