Українські прикордонники затримали судно San Porfyrios через заходження у Крим

Прикордонники Одеського загону морської охорони затримали в українських водах річки Дунай судно San Porfyrios під прапором Белізу, яке у 2014-2015 роках неодноразово заходило в закриті порти Автономної республіки Крим, що перебуває під російською окупацією.

Перед цим судно мало назву Sava Lake і ходило під прапором Панами, тому його вирахували за унікальним ідентифікатором судна IMO, який не змінюється протягом усього існування корпуса, незалежно від зміни назви, прапора чи судновласника. Крім того, на борту виявили суднові документи, що підтверджують заходження San Porfyrios у Крим, повідомляє сайт Держприкордонслужби.

Команда судна і капітан відтоді змінилися, але один з його помічників двічі був у портах АР Крим на цьому судні. Йому заборонили в'їзд в Україну на термін 3 роки.

Факти виявлених правопорушень і копії підтверджувальних документів спрямують у прокуратуру.

Судно San Porfyrios пливло з Румунії у Грецію.

Нагадаємо, що українські прикордонники затримали вантажне судно, яке незаконно заходило в порт Криму, під прапором Танзанії.

Відзначимо, що 38 суден, які підозрюються у заходженні в порти окупованого Криму, притягнули до відповідальності і оштрафували на 240 тис грн.

Україна офіційно закрила порти Криму ("Севастополь", "Євпаторія", "Ялта", "Феодосія" і "Керч") для міжнародного судноплавства. Крім того, в кримінальний кодекс України внесена стаття 332-1 про порушення правил в'їзду на тимчасово окуповану територію України. Згідно з цим законодавчим актом, члени екіпажу судна, що прибувають на його борту в Крим, потрапляють під адміністративну та кримінальну відповідальність перед Україною за незаконне групове перетин кордону та порушення порядку в'їзду на окуповану територію.

Круїзні лайнери ще на початку квітня 2014 року відмовились заходити у порти Криму через його анексією Росією та невизначений статус портів.

Через санкції Заходу Росія переглянула свої плани щодо завантаження судноверфей в окупованих нею Криму і Севастополі - відмовилася від випуску великих цивільних суден.

Незважаючи на заборону, багато суден ігнорують рішення України і як і раніше заходять в кримські порти.