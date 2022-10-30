Українські рятувальники отримали від Німеччини 14 генераторів

Німеччина передала українській Державній службі з надзвичайних ситуацій 14 електрогенераторів різної потужності.

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Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні у Facebook.

Апарати отримають підрозділи ДСНС у Донецькій, Київській, Луганській, Чернігівській та Черкаській областях.

Доставку забезпечило Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Також генератори нещодавно передала Україні Іспанія. Україні допомагають подолати наслідки атак росіян на енергетичну інфраструктуру.

Раніше повідомлялось, що Франція передала українським рятувальникам четвертий пакет допомоги.