НОВИНИНімеччина передала українській Державній службі з надзвичайних ситуацій 14 електрогенераторів різної потужності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські рятувальники отримали від Німеччини 14 генераторів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні у Facebook.
Апарати отримають підрозділи ДСНС у Донецькій, Київській, Луганській, Чернігівській та Черкаській областях.
Доставку забезпечило Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.
Також генератори нещодавно передала Україні Іспанія. Україні допомагають подолати наслідки атак росіян на енергетичну інфраструктуру.
Раніше повідомлялось, що Франція передала українським рятувальникам четвертий пакет допомоги.
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30 10 2022 09:13 МЕДІА
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