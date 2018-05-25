Українські санкції не повинні поширюватися на іноземні ЗМІ, – ОБСЄ
В ОБСЄ пояснили, що заява Дезіра стосується затримання в Києві керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського та санкцій, застосованих щодо російських медіа в Україні.
"Свобода вираження поглядів і свобода засобів масової інформації є основними зобов'язаннями держав-учасниць ОБСЄ. Будь-які санкції, що накладаються на ці права, повинні бути обмежені за масштабом, пропорційні і забезпечувати відповідні гарантії проти зловживань", – сказав Дезір.
У повідомленні також зазначено, що іноземні ЗМІ не повинні включатися до списків санкцій.
"Я закликаю владу поважати та виконувати зобов'язання перед ОБСЄ, спрямовані на поліпшення умов, за яких журналісти однієї держави-учасниці працюють в інших державах-учасницях", – зазначив Дезір.
Нагадаємо, 15 травня СБУ провела обшуки в офісах "РИА Новости Украина" та затримала керівника ресурсу Кирила Вишинського.
Згодом низка російських і українських засобів масової інформації потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір уже висловлював занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів "РИА Новости-Украина". Тоді перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко, виступаючи у Верховній Раді, заявила, що її турбує реакція ОБСЄ на обшуки в "РИА Новости Украина".
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