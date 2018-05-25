Українські санкції не повинні поширюватися на іноземні ЗМІ, – ОБСЄ

В ОБСЄ відреагували на рішення України накласти санкції на низку ЗМІ

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір сьогодні підтвердив, що іноземні ЗМІ та їхні представники не повинні включатися до санкційних списків.

В ОБСЄ пояснили, що заява Дезіра стосується затримання в Києві керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського та санкцій, застосованих щодо російських медіа в Україні.

"Свобода вираження поглядів і свобода засобів масової інформації є основними зобов'язаннями держав-учасниць ОБСЄ. Будь-які санкції, що накладаються на ці права, повинні бути обмежені за масштабом, пропорційні і забезпечувати відповідні гарантії проти зловживань", – сказав Дезір.

У повідомленні також зазначено, що іноземні ЗМІ не повинні включатися до списків санкцій.

"Я закликаю владу поважати та виконувати зобов'язання перед ОБСЄ, спрямовані на поліпшення умов, за яких журналісти однієї держави-учасниці працюють в інших державах-учасницях", – зазначив Дезір.

Нагадаємо, 15 травня СБУ провела обшуки в офісах "РИА Новости Украина" та затримала керівника ресурсу Кирила Вишинського.

Згодом низка російських і українських засобів масової інформації потрапили під санкції Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір уже висловлював занепокоєння через обшуки в офісі і в журналістів "РИА Новости-Украина". Тоді перший віце-спікер ВРУ Ірина Геращенко, виступаючи у Верховній Раді, заявила, що її турбує реакція ОБСЄ на обшуки в "РИА Новости Украина".