Українські сапери отримали сертифікати НАТО від канадських інструкторів
"У Центрі розмінування Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України у Кам'янці-Подільському відбувся черговий випуск українських військових саперів, які під керівництвом канадських інструкторів пройшли курс навчання помічника оператора зі знешкодження саморобних вибухових пристроїв", - повідомляє сайт Міністерства оборони.
Заступник начальника Центру з морально-психологічного забезпечення підполковник Богдан Беркута привітав українських військовослужбовців, відзначивши високий професіоналізм канадських інструкторів і важливість їхньої місії для ЗСУ.
Також високий рівень мотивації українських саперів зазначив заступник командира групи інструкторів ЗС Канади в Україні лейтенант Метью Мерфі.
Фото: mil.gov.ua
За два роки тренувальної місії 217 українських військових пройшли курс підготовки з виявлення і знищення (знешкодження) саморобних вибухових пристроїв за стандартами НАТО.
Відзначимо, що з початку року військові сапери знешкодили 2,4 тис. вибухонебезпечних предметів на території Донецької області.
Нагадаємо, що в суботу, 8 квітня, президент Петро Порошенко підписав Указ Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2017 рік.
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