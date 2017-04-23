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Українські сапери отримали сертифікати НАТО від канадських інструкторів

За два роки курс підготовки пройшли 217 українських військових
У Кам'янець-Подільському Хмельницької області українські військові сапери пройшли курс навчання за стандартами НАТО та отримали сертифікати від канадських інструкторів.
Українські сапери отримали сертифікати НАТО від канадських інструкторів Фото: mil.gov.ua

"У Центрі розмінування Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України у Кам'янці-Подільському відбувся черговий випуск українських військових саперів, які під керівництвом канадських інструкторів пройшли курс навчання помічника оператора зі знешкодження саморобних вибухових пристроїв", - повідомляє сайт Міністерства оборони.

Заступник начальника Центру з морально-психологічного забезпечення підполковник Богдан Беркута привітав українських військовослужбовців, відзначивши високий професіоналізм канадських інструкторів і важливість їхньої місії для ЗСУ.

Також високий рівень мотивації українських саперів зазначив заступник командира групи інструкторів ЗС Канади в Україні лейтенант Метью Мерфі.


Фото: mil.gov.ua

За два роки тренувальної місії 217 українських військових пройшли курс підготовки з виявлення і знищення (знешкодження) саморобних вибухових пристроїв за стандартами НАТО.

Відзначимо, що з початку року військові сапери знешкодили 2,4 тис. вибухонебезпечних предметів на території Донецької області.

Нагадаємо, що в суботу, 8 квітня, президент Петро Порошенко підписав Указ Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2017 рік.

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23 04 2017 11:19
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