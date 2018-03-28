Українські шахти різко скоротили видобуток

За перші два місяці 2018 року підприємства України скоротили видобуток рядового вугілля на 27,6% (на 2,3 млн тонн) в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 5,3 млн тонн.

Видобуток коксівного вугілля скоротився на 6,6% (на 75,6 тис. тонн) - до 1 млн тонн, енергетичного - на 31,4% (на 1,95 млн т), до 4,3 млн тонн.

При цьому в лютому 2018 го видобуток рядового вугілля скоротився на 27,8% (на 1 млн тонн) в порівнянні з аналогічним місяцем 2017 року - до 2,7 млн ​​тонн, - повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, інформує агентство Інтерфакс-Україна.

Без урахування видобутку вугілля розташованими на неконтрольованої території (НКТ) шахтами Свердловантрацит, Ровенькиантрацит, Комсомолець Донбасу в січні-лютому минулого року (1,9 млн тонн), контроль над якими був втрачений в березні 2017 року, видобуток вугілля країною за два місяці скоротилася на 2,6% (на 145 тис. тонн).

Вугледобувні підприємства, що входять в сферу управління Міненерговугілля, в січні-лютому 2018 року скоротили видобуток на 13,1% (на 119,9 тис. тонн) - до 796,9 тис. Тонн, в т. ч. видобуток коксівного вугілля знизився на 42,9% (на 85,2 тис. тонн) - до 113,2 тис. тонн, енергетичного - на 4,8% (на 34,7 тис. тонн), до 683,7 тис. тонн.

Шахти Донецької області за два місяці поточного року забезпечили видобуток 1,8 млн тонн вугілля (-28,1% до січня-лютого-2017), Луганській - 100,4 тис. тонн (-92,5%), Дніпропетровській - 3 млн 144,2 тис. тонн (-1,9%), Львівській - 265,6 тис. тонн (-6,5%), Волинській - 18,6 тис. тонн (-15,8%).

Нагадаємо, що в 2017 році Україна скоротила видобуток рядового вугілля на 14,6% (на 5,95 млн т) в порівнянні з 2016 роком - до 34,9 млн тонн. Через це Україна різко збільшила покупку вугілля за кордоном.

15 березня 2017 року ДТЕК заявив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на НКТ, зокрема, над Свердловантрацит, Ровенькиантрацит і Комсомолець Донбасу. У 2011-2013 роках ці три вугільних об'єднання добували близько 17-19 млн тонн вугілля щорічно.