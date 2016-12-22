Українські школи отримали до 90% знижки від Microsoft на комп'ютерні програми
Комп'ютерне обладнання для оснащення навчальних закладів було отримано в рамках соціального проекту від Китайської народної республіки. Планується, що комп'ютери будуть розташовані на початку 2017 року.
"Програма" Формуй майбутнє "дозволяє нам надавати спеціальні умови на закупівлю програмного забезпечення зі знижкою до 90%. Такі умови наближають учнів і вчителів до сучасних інформаційних технологій і дозволяють досягати більшого", - зазначила генеральний директор "Майкрософт Україна" Надія Васильєва, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
В "Майкрософт Україна" відзначають, що подібні проекти також здійснюється в сусідніх країнах, наприклад, Болгарії, Угорщини, Румунії та Грузії, а також в інших країнах, і довели свою економічну і академічну ефективність.
Нагадаємо, уряд прийняв рішення про виділення додатково 1,6 млрд гривень освітньої субвенції на фінансування українських шкіл.
Зазначимо, з 1 січня 2017 року електронні декларації про доходи подаватимуть керівники управлінь освіти і навчальних закладів державної і комунальної форм власності.
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