Українські школярі здобули 9 медалей на міжнародних олімпіадах з фізики та хімії

На змаганнях Україну представляли 9 учасників - усі вони отримали нагороди

Українські школярі вибороли на міжнародних олімпіадах з фізики та хімії одну золоту, шість срібних та дві бронзові медалі.

Міжнародна олімпіада з хімії проходила 19-29 липня у Чехії та Словаччині. До змагань долучилися понад 300 знавців хімії з 76 країн. Українські одинадцятикласники здобули 4 медалі: Кирило Данилейко (Кременчуцький НВК№ 4) — "золото", Ольга Ващенко (Харківська гімназія № 47), Дмитро Царенко (Харківський фізико-математичний ліцей № 27), Артем Янчак (Львівський фізико-математичний ліцей) — "срібло", повідомляє Міністерство освіти і науки.

На Міжнародній олімпіаді з фізики, яка відбулася в столиці Португалії, Лісабоні, змагалися близько 400 учасників з 90 країн. За результатами олімпіади українські школярі отримали 5 медалей.



Фото: twitter.com/MON_UKRAINE

Сергій Кригін і Іван Рідкокаша, учні Харківського фізико-математичного ліцею № 27, та Олександр Сулима з Рішильєвського ліцею м.Одеса здобули "срібло". А випускники Львівського фізико-математичного ліцею Олег Кузик та Назарій Фортуна вибороли "бронзу".



Фото: twitter.com/MON_UKRAINE

Олімпіади проходили у 2 тури — теоретичний і практичний. Під час першого учасники вирішували задачі, а під час другого виконували лабораторну роботу. За підсумками обох турів журі визначало результат кожного учасника в індивідуальному заліку.

Нагадаємо, що у квітні троє українських школярів посіли перші місця на конкурсі наукових розробок Beijing Youth Science Creation Competition у Китаї.