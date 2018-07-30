Українські школярі здобули 9 медалей на міжнародних олімпіадах з фізики та хімії
Міжнародна олімпіада з хімії проходила 19-29 липня у Чехії та Словаччині. До змагань долучилися понад 300 знавців хімії з 76 країн. Українські одинадцятикласники здобули 4 медалі: Кирило Данилейко (Кременчуцький НВК№ 4) — "золото", Ольга Ващенко (Харківська гімназія № 47), Дмитро Царенко (Харківський фізико-математичний ліцей № 27), Артем Янчак (Львівський фізико-математичний ліцей) — "срібло", повідомляє Міністерство освіти і науки.
На Міжнародній олімпіаді з фізики, яка відбулася в столиці Португалії, Лісабоні, змагалися близько 400 учасників з 90 країн. За результатами олімпіади українські школярі отримали 5 медалей.
Фото: twitter.com/MON_UKRAINE
Сергій Кригін і Іван Рідкокаша, учні Харківського фізико-математичного ліцею № 27, та Олександр Сулима з Рішильєвського ліцею м.Одеса здобули "срібло". А випускники Львівського фізико-математичного ліцею Олег Кузик та Назарій Фортуна вибороли "бронзу".
Фото: twitter.com/MON_UKRAINE
Олімпіади проходили у 2 тури — теоретичний і практичний. Під час першого учасники вирішували задачі, а під час другого виконували лабораторну роботу. За підсумками обох турів журі визначало результат кожного учасника в індивідуальному заліку.
Нагадаємо, що у квітні троє українських школярів посіли перші місця на конкурсі наукових розробок Beijing Youth Science Creation Competition у Китаї.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі