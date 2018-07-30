Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Українські школярі здобули 9 медалей на міжнародних олімпіадах з фізики та хімії

На змаганнях Україну представляли 9 учасників - усі вони отримали нагороди
Українські школярі вибороли на міжнародних олімпіадах з фізики та хімії одну золоту, шість срібних та дві бронзові медалі.
Українські школярі здобули 9 медалей на міжнародних олімпіадах з фізики та хімії Фото: twitter.com/MON_UKRAINE

Міжнародна олімпіада з хімії проходила 19-29 липня у Чехії та Словаччині. До змагань долучилися понад 300 знавців хімії з 76  країн. Українські одинадцятикласники здобули 4 медалі:  Кирило Данилейко (Кременчуцький НВК№ 4) — "золото", Ольга Ващенко (Харківська гімназія № 47), Дмитро Царенко (Харківський фізико-математичний ліцей № 27), Артем Янчак (Львівський фізико-математичний ліцей) — "срібло", повідомляє Міністерство освіти і науки.

На Міжнародній олімпіаді з фізики, яка відбулася в столиці Португалії, Лісабоні, змагалися близько 400 учасників з 90 країн. За результатами олімпіади українські школярі отримали 5 медалей.


Фото: twitter.com/MON_UKRAINE

Сергій Кригін і Іван Рідкокаша, учні Харківського фізико-математичного ліцею № 27, та Олександр Сулима з Рішильєвського ліцею м.Одеса здобули "срібло". А випускники Львівського фізико-математичного ліцею Олег Кузик та Назарій Фортуна вибороли "бронзу".


Фото: twitter.com/MON_UKRAINE

Олімпіади проходили у 2 тури — теоретичний і практичний. Під час першого учасники вирішували задачі, а під час другого виконували лабораторну роботу. За підсумками обох турів журі визначало результат кожного учасника в індивідуальному заліку.

Нагадаємо, що у квітні троє українських школярів посіли перші місця на конкурсі наукових розробок Beijing Youth Science Creation Competition у Китаї.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 07 2018 17:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.