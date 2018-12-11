Українські школярі здобули чотири медалі на олімпіаді з астрономії в Китаї
Українці отримали дві срібних та дві бронзових медалі, інформує прес-служба Міністерства освіти і науки України.
"срібло" — Іван Рідкокаша, випускник Харківського фізико-математичного ліцею № 27;
"срібло" — Назарій Фортуна, випускник фізико-математичного ліцею-інтернату Львівського національного університету ім. Івана Франка;
"бронза" — Павло Гілей, учень 11 класу фізико-математичного ліцею-інтернату Львівського національного університету ім. Івана Франка;
"бронза" — Максим Рябоконь, випускник Ліцею № 142 Києва.
Учасники змагалися у кількох турах: теоретичний, практичний, спостереження за зоряним небом та командний.
Закінчилися змагання 11 листопада. Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики — це щорічний конкурс, на який приїздить одна команда (до 5 школярів чи студентів) від країни. Переможців відзначають в індивідуальній першості та нагороджуються золотими, срібними та бронзовими медалями, а також відзначаються похвальними грамотами та призами в окремих номінаціях, які встановлює країна-господар олімпіади.
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