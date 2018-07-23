Українські шпажисти завоювали бронзу на чемпіонаті світу Нікішин поступився у півфіналі олімпійському чемпіону Рубену Лімардо

Українські шпажисти Богдан Нікішин та Роман Свічкар 23 липня вибороли бронзові медалі чемпіонату світу з фехтування, що триває в китайському Усі.

Богдан Нікішин. Фото: FIE

Нікішин поступився у півфіналі олімпійському чемпіону Рубену Лімардо з Венесуели (4:7), а Свічкар - французу Янніку Борелю (11:15), повідомляє "Укрінформ". В 1/4 фіналу Богдан вибив з боротьби американця Кертіса Макдоуалда (15:10), а Роман - швейцарця Бенджаміна Штеффена (15:12). Нагадаємо, що українські фехтувальниці здобули срібні медалі на Чемпіонаті Європи у командних змаганнях на шаблях.

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