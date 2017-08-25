Українські спецслужби запобігли більше 300 терактам протягом трьох років, - Шкіряк
"За останні три з половиною роки Служба безпеки України та Національна поліція не допустила понад 300 терористичних актів різного масштабу, в тому числі тих, які планувалися в місцях масового скупчення людей", - повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу Еспресо.TV.
Що ж стосується вибуху біля Кабінету Міністрів та спроби підриву пам'ятника воїнам АТО, які мали місце на День Незалежності, 24 серпня, то, на думку радника міністра, це була "свідома провокація".
"Я сподіваюся, що винуватці цих злочинів будуть встановлені і затримані", - додав він.Що ж до загальної ситуації в українській столиці, то її Шкіряк вважає спокійною і контрольованою.
"Місто Київ є сьогодні однією з найбезпечніших столиць Європи", - наголосив радник очільника МВС.
Нагадаємо, вчора внаслідок вибуху в урядовому кварталі у центрі Києва постраждали родичі Героя України десантника-снайпера Валерія Чібінєєва – його дружина, теща і друг сім'ї. Двоє потерпілих перебувають у відділі політравм Київської клінічної лікарні №17.
Командир роти снайперів 79-ї миколаївської десантної бригади Валерій Чібінєєв отримав зірку Героя України у 2016 році під час військового параду в Києві до Дня Незалежності.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ст. 115 ("Замах на умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб") Кримінального кодексу України. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.
Секретар РНБО Олександр Турчинов не виключив, що вибух був спланованим терактом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- ФОТО Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа