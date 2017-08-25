Українські спецслужби запобігли більше 300 терактам протягом трьох років, - Шкіряк

Після того, як російські війська вдерлися на територію України, правоохоронцями успішно попереджено сотні терактів.

"За останні три з половиною роки Служба безпеки України та Національна поліція не допустила понад 300 терористичних актів різного масштабу, в тому числі тих, які планувалися в місцях масового скупчення людей", - повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу Еспресо.TV.

Що ж стосується вибуху біля Кабінету Міністрів та спроби підриву пам'ятника воїнам АТО, які мали місце на День Незалежності, 24 серпня, то, на думку радника міністра, це була "свідома провокація".

"Я сподіваюся, що винуватці цих злочинів будуть встановлені і затримані", - додав він.Що ж до загальної ситуації в українській столиці, то її Шкіряк вважає спокійною і контрольованою.

"Місто Київ є сьогодні однією з найбезпечніших столиць Європи", - наголосив радник очільника МВС.

Нагадаємо, вчора внаслідок вибуху в урядовому кварталі у центрі Києва постраждали родичі Героя України десантника-снайпера Валерія Чібінєєва – його дружина, теща і друг сім'ї. Двоє потерпілих перебувають у відділі політравм Київської клінічної лікарні №17.

Командир роти снайперів 79-ї миколаївської десантної бригади Валерій Чібінєєв отримав зірку Героя України у 2016 році під час військового параду в Києві до Дня Незалежності.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 15, ст. 115 ("Замах на умисне вбивство, вчинене у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб") Кримінального кодексу України. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

Секретар РНБО Олександр Турчинов не виключив, що вибух був спланованим терактом.