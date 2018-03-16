Українські спортсмени на Паралімпійських іграх здобули "золото" й два "срібла"

На сьогодні Україна на Паралімпійських іграх здобула 19 нагород

На сьомий день Паралімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані українська збірна поповнила скарбничку трьома нагородами, серед яких золота і дві срібні.

В останній гонці з біатлону серед чоловіків з вадами зору Україна виборола дві нагороди – паралімпійським чемпіоном став Віталій Лук’яненко, який фінішував з часом 45 хвилин 12,9 секунди. Українець не закрив одну мішень. Срібну нагороду здобув також представник "синьо-жовтої" команди. Олександр Казік припустився двох помилок на вогневих рубіжах та відстав від свого співвітчизника на 23,6 секунди, передає "Радіо Сводоба".

Третім подолав дистанцію француз Ентоні Челенсон.

На дистанції 12,5 кілометри з біатлону у гонці серед жінок з вадами зору Оксана Шишкова фінішувала другою, показавши результат 39 хвилин 31,1 секунди. Вона стала єдиною спортсменкою України, яка всі свої гонки завершувала з нагородами. Паралімпійською чемпіонкою стала представниця команди під білим прапором Михайлина Лисова. Її час – 37 хвилин 42,6 секунди. Бронзову нагороду здобула німкеня Клара Клуг. Ще одна українка Ольга Прилуцька стала четвертою.

На сьогодні Україна на Паралімпійських іграх здобула 19 нагород.

Нагадаємо, що українка Оксана Шишкова поповнила золотою нагородою скарбничку збірної України на XII зимових Паралімпійських іграх у Пхьончхані.