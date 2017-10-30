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Українські спортсмени здобули п'ять медалей на чемпіонаті з боксу в Туреччині

З них одна золота, дві срібні та дві бронзові
Збірна України посіла друге загальнокомандне місце серед 34 країн-учасниць чемпіонат Європи з боксу серед молоді, що завершився у турецькому місті Анталія.
Українські спортсмени здобули п Фото: Укрінформ

За підсумками поєдинків в активі "синьо-жовтої" команди п'ять нагород, повідомили "Укрінформу" у у прес-службі Мінмолодьспорту.

"Титул чемпіона Європи у ваговій категорії 52 кг здобув Максим Галиничев", - зазначили у прес-службі. 

Крім того, срібними призерами в нашій команді стали Тарас Бондарчук (60 кг) та Євген Павловський (81 кг), бронзовими - Іван Папакін (75 кг) та Аркадій Карцан (91 кг).

Нагадаємо, українець Олександр Хижняк переміг Абільхана Аманкула з Казахстану у фінальному бої за титул чемпіона світу з боксу у ваговій категорії до 75 кілограмів.

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30 10 2017 12:59
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