Українські спортсмени здобули п'ять медалей на чемпіонаті з боксу в Туреччині З них одна золота, дві срібні та дві бронзові

Збірна України посіла друге загальнокомандне місце серед 34 країн-учасниць чемпіонат Європи з боксу серед молоді, що завершився у турецькому місті Анталія.

Фото: Укрінформ

За підсумками поєдинків в активі "синьо-жовтої" команди п'ять нагород, повідомили "Укрінформу" у у прес-службі Мінмолодьспорту. "Титул чемпіона Європи у ваговій категорії 52 кг здобув Максим Галиничев", - зазначили у прес-службі. Крім того, срібними призерами в нашій команді стали Тарас Бондарчук (60 кг) та Євген Павловський (81 кг), бронзовими - Іван Папакін (75 кг) та Аркадій Карцан (91 кг). Нагадаємо, українець Олександр Хижняк переміг Абільхана Аманкула з Казахстану у фінальному бої за титул чемпіона світу з боксу у ваговій категорії до 75 кілограмів.

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