Українські суди не винесли жодного вироку за дискримінацію ромів

Водночас у 2015 році поліція відкрила 157 відповідних проваджень, у 2016 – 144

Жоден із вироків, винесених українськими судами за статтею 161 Кримінального кодексу України "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії", не стосувався дискримінації ромів.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.

Згідно з даними реєстру, з 2014 року суди ухвалили сім вироків за зазначеною статтею, чотири з них стосуються дискримніації релігійної громади Свідків Єгови.

Кримінальні провадження за цією статтею стали активно відкриватися після 2014 року.

Як свідчать дані моніторингу злочинів на ґрунті ненависті ОБСЄ, у 2015 році поліція відкрила 157 подібних проваджень, у 2016 – 144.

"Дуже важко доводити такі злочини. І слідчі уникають того, щоб кваліфікувати таку справу (за статтею 161 Кримінального кодексу "Порушення рівноправності громадян…", – ред.), – зазначив в ефірі програми "Нині вже" член робочої групи із захисту прав ромів при Нацполіції Борис Захаров.

Нагадаємо, 22 квітня 2018-го члени праворадикальної організації С14 розібрали та спалили табір ромів на Лисій горі в Києві. Поліція Києва порушила дві кримінальні справи. Глава МВС Аваков назвав "залякуванням" та "переслідуванням" розгін табору ромів у Києві. Тоді ж у Нацполіції заявили, що створять групу реагування на прояви нетерпимості. Посольство США закликало Україну розслідувати напади на ромів.

23 травня близько 15 чоловіків напали на табір ромів під Тернополем. Напередодні, 10 травня, у Львівській області неподалік селища Рудне невідомі спалили ромський табір. Унаслідок нападу було знищено майно ромів, а самі мешканці табору вимушені були залишити своє поселення.

7 червня представники "Національних дружин" заявили про розгін поселення ромів у Голосіївському парку Києва і поставили їм ультиматум. Поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею "Хуліганство".

Організація Об'єднаних Націй закликає владу України вжити невідкладних заходів для захисту громад ромів та інших меншин, які зазнають жорстоких нападів і утисків.