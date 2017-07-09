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Українські та румунські прикордонники спільно патрулюватимуть кордон

Така система "є одним із сучасних методів у системі управління кордонами ЄС"
Ділянку українсько-румунського кордону в межах Чернівецької області охоронятимуть спільні патрулі прикордонної поліції Румунії та військовослужбовців Держприкордонслужби України.
Українські та румунські прикордонники спільно патрулюватимуть кордон Фото: BIN.ua

Така ініціатива запроваджена в рамках "Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про спільне патрулювання українсько-румунського державного кордону".

"Спільна охорона держкордону є одним із сучасних методів у системі управління кордонами ЄС, передбаченим Шенгенським кодексом та іншими документами", - зазначено в повідомленні на сайті ДПСУ.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України має намір збільшити кількість прикордонних постів, привівши відстань між підрозділами у відповідність до європейських стандартів.

Зокрема, у Держприкордонслужбі впровадять інститут прикордонних дільничних.

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07 09 2017 18:36
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