CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДілянку українсько-румунського кордону в межах Чернівецької області охоронятимуть спільні патрулі прикордонної поліції Румунії та військовослужбовців Держприкордонслужби України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські та румунські прикордонники спільно патрулюватимуть кордон
Така система "є одним із сучасних методів у системі управління кордонами ЄС"
Фото: BIN.ua
Така ініціатива запроваджена в рамках "Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про спільне патрулювання українсько-румунського державного кордону".
"Спільна охорона держкордону є одним із сучасних методів у системі управління кордонами ЄС, передбаченим Шенгенським кодексом та іншими документами", - зазначено в повідомленні на сайті ДПСУ.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба України має намір збільшити кількість прикордонних постів, привівши відстань між підрозділами у відповідність до європейських стандартів.
Зокрема, у Держприкордонслужбі впровадять інститут прикордонних дільничних.
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07 09 2017 18:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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