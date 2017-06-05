Українські танкісти візьмуть участь у міжнародних змаганнях "Сильна Європа"

Вітчизняним Т-64 будуть протистояти екіпажі на "Леопардах", "Абрамсах" і "Леклерках"

Українські танкісти візьмуть участь у міжнародних танкових змаганнях "Сильна Європа" в Німеччині.

"Збройні Сили України буде представляти взвод 14-ї окремої механізованої бригади з міста Володимир-Волинський, що в минулому році став переможцем танкових змагань на внутрішній арені. Зараз йде підготовчий етап, під час якого відбудеться рекогностування вогневих ділянок полігону Графенвір і пристрілка знарядь", - йдеться на сайті Міністерства оборони.

Фото:mil.gov.ua

Фото:mil.gov.ua

Відзначається, що вітчизняним Т-64 будуть протистояти німецькі, австрійські та польські екіпажі на "Леопард-2", а також американські "Абрамси" і французькі "Леклерки".

Нагадаємо, збірна України обіграла збірну Росії на чемпіонаті світу з історичного середньовічного бою (ІСБ) "Битва націй" в Іспанії.