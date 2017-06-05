Українські танкісти візьмуть участь у міжнародних змаганнях "Сильна Європа"
"Збройні Сили України буде представляти взвод 14-ї окремої механізованої бригади з міста Володимир-Волинський, що в минулому році став переможцем танкових змагань на внутрішній арені. Зараз йде підготовчий етап, під час якого відбудеться рекогностування вогневих ділянок полігону Графенвір і пристрілка знарядь", - йдеться на сайті Міністерства оборони.
Фото:mil.gov.ua
Фото:mil.gov.ua
Відзначається, що вітчизняним Т-64 будуть протистояти німецькі, австрійські та польські екіпажі на "Леопард-2", а також американські "Абрамси" і французькі "Леклерки".
Нагадаємо, збірна України обіграла збірну Росії на чемпіонаті світу з історичного середньовічного бою (ІСБ) "Битва націй" в Іспанії.
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