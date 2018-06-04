Українські тарифи на електроенергію - одні з найнижчих у Європі, - комісія

Українці платять за електроенергію приблизно в 3,5 разу менше, ніж жителі сусідніх країн ЄС.

Тариф на електроенергію для населення в Україні становить 1,28 грн/кВт∙год. У той самий час, за даними квартального звіту Єврокомісії про європейські ринки електричної енергії за IV квартал 2017 року, аналогічний тариф у Румунії в перерахунку на гривні дорівнює 4,39 грн/кВт∙год, у Польщі - 4,63 грн/кВт∙год, у Словаччині - 4,56 грн/кВт∙год, у Чехії - 4,57 грн/кВт∙год, - повідомляють на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"Дані Єврокомісії наочно ілюструють, що українські тарифи, як і раніше, найнижчі в Європі. Ми продаємо електроенергію населенню втроє-вчетверо дешевше, ніж наші сусіди. Об'єктивна статистика від Єврокомісії - пряма відповідь на спекуляції про нібито завищені тарифи. Не секрет, що ці спекуляції підігріваються з подачі власників великих промпідприємств, які звикли до тарифних пільг і дотацій. Сподіваємося, що українці розберуться, де правда, а де спроба маніпулювати їхньою думкою. Хочу також відзначити, що ми завжди прагнули до того, щоб населення мало повну інформацію, скільки і за що воно платить. Ще у 2015 році наша комісія виступила з ініціативою прийняття закону про розкриття інформації у сфері енергетики комунальних послуг, щоб щорічного забезпечувати споживачів найбільш важливою інформацією. І тепер, згідно із цим законом, до 1 травня кожен побутовий споживач повинен отримати від свого постачальника інформацію про структуру тарифу, про своє споживання, а також рекомендації щодо зниження витрат на електроенергію. Ми ж публікуємо на своєму сайті загальні дані, вказуючи середні показники по країні", - зазначив голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

Нацкомісія підрахувала, що рівень споживання електроенергії в Україні домогосподарствами нижчий, ніж у середньому в країнах ЄС майже удвічі. Так, середньомісячне споживання електроенергії у 2017 році одним домогосподарством в Україні становило 160 кВт∙год, у середньому по країнах ЄС - 306 кВт∙год. Середньомісячний показник споживання електроенергії склав 169 кВт∙год, у Румунії - 135 кВт∙год, в Угорщині - 220 кВт∙год, у Словаччині - 230 кВт∙год.

Виробництво електроенергії в Україні за видами генерації у 2017 році мало таку структуру: НАЕК "Енергоатом" - 56,6%, ТЕС - 28,5%, ГЕС- 6,9%, ТЕЦ - 6,5%, "Зелена енергія" - 1,5%.

Нагадаємо, Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" ініціює підвищення тарифу на відпуск електроенергії, яка виробляється на атомних електростанціях, на 29,15%.