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Українські телеканали ведуть переговори про купівлю прав на показ ЧС-2018

Аласанія заявляє, що "переговори довгі й складні"
Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія повідомив, що продовжує переговори з потенційними покупцями прав на показ чемпіонату світу.
Українські телеканали ведуть переговори про купівлю прав на показ ЧС-2018 Зураб Аласанія. Фото: aif.ua

"Ми ведемо переговори з субліцензування прав на ЧС-2018 з кількома українськими телеканалами, мова йде про перепродаж прав на показ чемпіонату по телебаченню і в інтернеті. Коли ми рік тому оголосили про небажання показувати ЧС, то ще тоді отримали кілька пропозицій. Переговори довгі й складні, тому що мова йде про мільйони євро", – сказав Аласанія, повідомляє Sport Arena.

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Раніше Аласанія заявляв, що Національна суспільна телерадіокомпанія України не транслюватиме Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у Росії в 2018 році.

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Додамо, що НСТУ вирішила не транслювати 1-го грудня 2017 року жеребкування групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018 року.

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11 04 2018 15:15
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