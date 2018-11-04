Українські телеканали ведуть переговори про купівлю прав на показ ЧС-2018
"Ми ведемо переговори з субліцензування прав на ЧС-2018 з кількома українськими телеканалами, мова йде про перепродаж прав на показ чемпіонату по телебаченню і в інтернеті. Коли ми рік тому оголосили про небажання показувати ЧС, то ще тоді отримали кілька пропозицій. Переговори довгі й складні, тому що мова йде про мільйони євро", – сказав Аласанія, повідомляє Sport Arena.
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Раніше Аласанія заявляв, що Національна суспільна телерадіокомпанія України не транслюватиме Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у Росії в 2018 році.
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Додамо, що НСТУ вирішила не транслювати 1-го грудня 2017 року жеребкування групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018 року.
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