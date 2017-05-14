Українські тенісисти перемогли на турнірі в Узбекистані

У фіналі українці виявилися сильнішими за німецько-іспанський тандем

Українські тенісисти Сергій Стаховський та Денис Молчанов стали переможцями парного турніру в Узбекистані Karshi Challenger.

У фіналі українці виявилися сильнішими за німця Кевіна Кравиця та іспанця Адріана Менендес-Масейраса 6:4, 7:6.

Для Молчанова і Стаховського ця перемога стала першою в поточному сезоні на турнірах АТР-туру, повідомляє Національний олімпійський комітет.

Нагадаємо, що в Угорщині завершився фінальний матч тенісного турніру XIXO Open Dunakeszi, де українка Марта Костюк обіграла Бернарду Перу з США.