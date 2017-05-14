НОВИНИУкраїнські тенісисти Сергій Стаховський та Денис Молчанов стали переможцями парного турніру в Узбекистані Karshi Challenger.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські тенісисти перемогли на турнірі в Узбекистані
У фіналі українці виявилися сильнішими за німецько-іспанський тандем
Сергій Стаховський та Денис Молчанов. Фото: btu.org.ua
У фіналі українці виявилися сильнішими за німця Кевіна Кравиця та іспанця Адріана Менендес-Масейраса 6:4, 7:6.
Для Молчанова і Стаховського ця перемога стала першою в поточному сезоні на турнірах АТР-туру, повідомляє Національний олімпійський комітет.
Нагадаємо, що в Угорщині завершився фінальний матч тенісного турніру XIXO Open Dunakeszi, де українка Марта Костюк обіграла Бернарду Перу з США.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 05 2017 12:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків