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Українські тенісисти перемогли на турнірі в Узбекистані

У фіналі українці виявилися сильнішими за німецько-іспанський тандем
Українські тенісисти Сергій Стаховський та Денис Молчанов стали переможцями парного турніру в Узбекистані Karshi Challenger.
Українські тенісисти перемогли на турнірі в Узбекистані Сергій Стаховський та Денис Молчанов. Фото: btu.org.ua

У фіналі українці виявилися сильнішими за німця Кевіна Кравиця та іспанця Адріана Менендес-Масейраса 6:4, 7:6.

Для Молчанова і Стаховського ця перемога стала першою в поточному сезоні на турнірах АТР-туру, повідомляє Національний олімпійський комітет.

Нагадаємо, що в Угорщині завершився фінальний матч тенісного турніру XIXO Open Dunakeszi, де українка Марта Костюк обіграла Бернарду Перу з США.

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14 05 2017 12:17
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