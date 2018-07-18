Українські топ-посадовці витратили 35,5 млн грн на навчання своїх дітей, - ЗМІ

27% дітей українських високопосадовців навчаються за кордоном, на що у минулому році впливові батьки витратили 35,5 мільйонів гривень.

Найбільше грошей у знання своїх дітей у 2017 році вклав Президент України Петро Порошенко. Його доньки-двійнята Олександра й Євгенія та наймолодший син Михайло навчаються у британському Сoncord College. У сумі витрати гаранта на оплату навчання складають 3,8 млн гривень на рік, інформує Bihus.info.

"Не звик економити на знаннях дітей і народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Руслан Демчак, тому також відправив їх студіювати науку до Великої Британії. Обходиться це нардепові у понад 2 млн гривень на рік, за що він і посідає почесне друге місце нашого рейтингу", - йдеться у повідомленні.

Змалечку навчаються в Європі і діти радниці Голови Адміністрації Президента Наталії Попович. Згідно декларації за 2017 рік, на їхню дошкільну та середню освіту вони зі своїм чоловіком Ігорем Перегінцем, що раніше обіймав посаду заступника міністра охорони здоров’я, витратили понад 1,7 млн грн.



Фото: bihus.info

"На четвертому місці нашого рейтингу опинився депутат Хмельницької облради Андрій Гордійчук, який також відправив свого сина гризти граніт науки на "туманний Альбіон". Обходиться йому оплата навчання у 1,4 млн гривень на рік", - зазначають розслідувачі.

І з усього 40-тисячним відставанням від Гордійчука замикає топ-5 екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева, що теж обрала для свого сина британську освіту, щоправда, в Києві. У 2017 році Микита Гонтарев закінчив столичну British International School, випускникам якої одночасно видається міжнародний сертифікат і український атестат.

Дослідження показало, що за кордоном навчаються близько 27% дітей чиновників, що задекларували витрати на освіту. Найпопулярнішими країнами для здобуття знань виявилися Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Також чада українських високопосадовців навчаються в Іспанії, Данії, Канаді, Швейцарії, Німеччині, Чехії та Нідерландах.

Нагадаємо, що минулоріч діти колишніх глав міністерств, екс-нардепів та працівників апарату Верховної Ради вступили до вузів за підробленими результатами ЗНО.