Українські туристи вилетять з Єгипту лише 30 квітня, – МЗС
Про це повідомив очільник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"За інформацією туристичної компанії, ситуація з перевезенням українців з Шарм-ель-Шейха до України ускладнюється. Причина – відсутність літаків. Виліт планується на 30 квітня", – зазначив він.
Кирилич додав, що український консул вживає заходів для врегулювання ситуації.
Нагадаємо, вранці 28 квітня стало відомо, що в Єгипті, в аеропорту Шарм-ель-Шейх понад 200 українців не можуть вилетіти додому. МЗС поінформувало, що планує забрати українських туристів двома нічними рейсами. Частина українців змогла вилетіти з Єгипту до України ввечері 28 квітня. Згодом стало відомо, що у Шарм-ель-Шейху в Єгипті досі лишаються українці, які не можуть вилетіти додому.
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