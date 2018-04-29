Українські туристи вилетять з Єгипту лише 30 квітня, – МЗС

Через відсутність літаків виліт українських туристів з аеропорту Єгипту запланований на 30 квітня.

Про це повідомив очільник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"За інформацією туристичної компанії, ситуація з перевезенням українців з Шарм-ель-Шейха до України ускладнюється. Причина – відсутність літаків. Виліт планується на 30 квітня", – зазначив він.

Кирилич додав, що український консул вживає заходів для врегулювання ситуації.

Нагадаємо, вранці 28 квітня стало відомо, що в Єгипті, в аеропорту Шарм-ель-Шейх понад 200 українців не можуть вилетіти додому. МЗС поінформувало, що планує забрати українських туристів двома нічними рейсами. Частина українців змогла вилетіти з Єгипту до України ввечері 28 квітня. Згодом стало відомо, що у Шарм-ель-Шейху в Єгипті досі лишаються українці, які не можуть вилетіти додому.