НОВИНИУкраїнські туристи, які не могли вилетіти з Єгипту з 27 квітня, повертаються на Батьківщину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські туристи, які не вилетіли з Єгипту з 27 квітня, повертаються в Україну
Ситуація знаходиться на контролі зовнішньополітичного відомства
Фото: twitter.com/VasylKyrylych
"Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину. Ситуація на контролі Міністерства закордонних справ", - повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у "Tвіттері".
Нагадаємо, вранці 28 квітня стало відомо, що в Єгипті, в аеропорту Шарм-ель-Шейх понад 200 українців не можуть вилетіти додому. МЗС поінформувало, що планує забрати українських туристів двома нічними рейсами. Частина українців змогла вилетіти з Єгипту до України ввечері 28 квітня. Згодом стало відомо, що у Шарм-ель-Шейху в Єгипті досі лишаються українці, які не можуть вилетіти додому.
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