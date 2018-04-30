Українські туристи, які не вилетіли з Єгипту з 27 квітня, повертаються в Україну

Українські туристи, які не могли вилетіти з Єгипту з 27 квітня, повертаються на Батьківщину.

"Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину. Ситуація на контролі Міністерства закордонних справ", - повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у "Tвіттері".

Нагадаємо, вранці 28 квітня стало відомо, що в Єгипті, в аеропорту Шарм-ель-Шейх понад 200 українців не можуть вилетіти додому. МЗС поінформувало, що планує забрати українських туристів двома нічними рейсами. Частина українців змогла вилетіти з Єгипту до України ввечері 28 квітня. Згодом стало відомо, що у Шарм-ель-Шейху в Єгипті досі лишаються українці, які не можуть вилетіти додому.