Українські учні виграли два "золота" на Міжнародній олімпіаді
В олімпіаді брали участь учениця 11 класу Маріупольського технічного ліцею Катерина Малкіна та випускник Маріупольського технічного ліцею Юрій Паша, який зараз навчається у Національному медуніверситеті імені О.О. Богомольця, повідомляє Міністерство освіти і науки.
Малкіна отримала "золото" за проект "Новий метод біогенної утилізації поліетилену високої щільності (HDPE)" - він присвячений можливості певного виду личинок перетравлювати поліетилен.
Паша здобув золоту медаль за проект "Новий екологічно безпечний метод підвищення життєвих характеристик рослин родини Poaceae (Злаки)".
Повідомляється, що Міжнародна учнівська олімпіада з екології проходила в межах Міжнародного ярмарку науки і техніки. На олімпіаді представили 420 учнівських проектів із різних країн світу.
Нагадаємо, що команда українських школярів увійшла у 20 найкращих на першій всесвітній олімпіаді з робототехніки, яка пройшла у Вашингтоні.
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