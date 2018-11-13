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Українські вчені вперше після 17-річної перерви відправляються досліджувати Південний океан

За замовленням Комісії по захисту морських живих ресурсів Антарктики (ССAMLR) буде проведено дослідження запасів антарктичного криля, який є основою океанічної екосистеми
Сьогодні, 13 листопада, група українських вчених вперше після 17-річної перерви відправляється в дослідницьку експедицію по вивченню стану Південного океану.
Українські вчені вперше після 17-річної перерви відправляються досліджувати Південний океан Фото: 112.ua

До складу команди увійдуть вчені Національного антарктичного наукового центру МОН України, Українського наукового центру екології моря та Інституту геофізики НАНУ,  йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти і науки України.

Вісім вчених будуть працювати на кораблі протягом місяця, а одна дослідниця залишиться на судні на весь період, поки вода Південного океану буде вільна від льоду.

"Вперше з 2001 року Україна бере участь у подібних дослідженнях. І це, звичайно, є визнанням як високого наукового потенціалу України, так і активної міжнародної позиції нашої держави у питаннях збереження вразливою екосистеми Антарктиди", - зазначив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий, який особисто очолить експедицію.

Команда вчених має 3 основних мети досліджень Південного океану.

Так, за замовленням Комісії по захисту морських живих ресурсів Антарктики (ССAMLR) буде проведено дослідження запасів антарктичного криля, який є основою океанічної екосистеми. Зараз Україна є однією з 6 країн (разом з Великобританією, Китаєм, Кореєю, Норвегією і Чилі), які не тільки ведуть промисловий вилов криля, але і досліджують його запаси. Спільними зусиллями вчені повинні знайти відповідь на питання, чи потрібно обмежити вилов криля.

Також вперше буде проведено автоматичний відбір проб води в Океані та її аналіз за 14 показниками на сучасному обладнанні Ferrybox протягом півроку, щонайменше до травня 2019 року, поки на поверхні океану не буде льоду.Ще одним важливим завданням вчених буде відбір зразків "екологічного ДНК" (розчинений ДНК всього живого, яке знаходилося в океанських водах протягом останніх трьох днів) з метою розробки комплексного "портрета" всіх жителів океану, від мікроорганізмів до китів.

Вчені вирушать Південним океаном до берегів Антарктиди з Кейптауна (ПАР) на риболовно-крыльевом траулері "Море Співдружності" (корпорація "Аквамарин", Україна).

Цікаво, що Антарктида - найхолодніший материк землі. Мінімальна температура, зафіксована в Антарктиді, мінус 91,2 ° C. Такі показники зафіксували супутники у 2013-му році в районі японської станції "Купол Фудзі" на висоті близько 3720 метрів над рівнем моря. Попередній рекорд, -89,2 ° C фіксували на радянській станції "Восток" в 1983-м.

Поверхня материка (95% території) покрита крижаним панциром, середня висота якого становить 2000 метрів, а біля Південного полюса досягає навіть 4 тисяч метрів. Завдяки цьому унікальному покриттю, Антарктида є найвищим у світі материком і найбільшим "банком" прісної води на Землі.

Першою документально доведеною висадкою на берег Антарктиди вважається норвезька експедиція Борхгревінк і Леонарда Крістенсена. Вони ступили на крижаний берег в січні 1895 року.

Українська дослідна станція знаходиться у Антарктичного півострова, на острові Галіндез. Спочатку вона називалася "Фарадей" і належала Великобританії, але в 1996 році її передали Україні і назвали в честь першого президента академії наук України Володимира Вернадського.

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13 11 2018 16:58
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