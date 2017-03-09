Українські військові беруть участь у військових навчаннях НАТО в Грузії

У Грузії третього вересня починаються військові навчання НАТО Agile Spirit 2017 ("Моторний дух 2017"), в яких беруть участь військові з Грузії, США, Болгарії, Румунії, Латвії, Вірменії та України.

Навчання, що передбачають командно-штабні та польові маневри на полігоні Орфоло і Бронетанковому навчальному центрі в Ахалціхе, завершаться 11 вересня.

"Мета участі в заході - відпрацювання спільних дій українського підрозділу з підрозділами країн-членів і країн-партнерів Альянсу, підвищення польового та повітряного вишколу в багатонаціональному середовищі", - інформує Міноборони України, яке відправило до Грузії військових з 36 окремої бригади морської піхоти.

У відомстві наголосили, що навчання такого масштабу із залученням українських підрозділів морської піхоти та морської авіації на території інших держав відбудуться вперше.

Напередодні в грузинське портове місто Поті на заході країни прибула американська бронетехніка, яка буде задіяна в маневрах, повідомляють "Новости-Грузия".



Фото: mod.gov.ge

Зокрема, це танки "Абрамс" типу M1, бойові броньовані машини LAV, а також легка і допоміжна техніка. За розвантаженням американської військової техніки стежив заступник голови Генштабу ЗС Грузії полковник Ніколоз Джанджгава.

Бронетехніка була переправлена залізницею з Поті в місто Ахалціхе, що розташоване в регіоні Самцхе-Джавахеті. Звідти техніку транспортують на полігон Орфоло.

Agile Spirit проводяться щорічно з 2011 року. Вони є одним з компонентів співпраці Грузії з США і НАТО, в рамках якого грузинські військові проходять підготовку для участі в міжнародних миротворчих місіях. Agile Spirit проводяться за сприяння морських піхотинців США. Востаннє вони пройшли у вересні 2016 року.

Метою навчань є поліпшення взаємодії грузинських військових зі своїми колегами з США і партнерських країн, а також готовності реагування на кризові ситуації та участь у спільних операціях у складі сил швидкого реагування НАТО.

Нагадаємо, що Збройні Сили України з 12 по 15 вересня проведуть стратегічні командно-штабні навчання "Непохитна стійкість-2017".