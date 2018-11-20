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Українські військові на Донбасі збили російський безпілотник

Попередньо повідомляється, що збитий БПЛА - "Орлан-10" виробництва Росії
Вчора, в понеділок 19 листопада, о 9:49 ранку з допомогою засобів радіо-електронної розвідки українські військовослужбовці виявили безпілотник бойовиків, за попередньою оцінкою – "Орлан-10".
Українські військові на Донбасі збили російський безпілотник Фото: facebook.com/pressjfo.news

"19 листопада, близько 9:49, засобами РЕР було виявлено безпілотний літальний апарат противника, ймовірно типу "Орлан-10". Ворожий безпілотник здійснював збір розвідувальної інформації по маршруту Бахмут–Костянтинівка–Очеретине", - повідомляє прес-центр ООС.

Після підтвердження роботи безпілотника радіолокаційними засобами ППО, близько 12:20, ціль було знищено вогневим підрозділом протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ.

Українські військові додали, що, судячи з уламків та характерного парашута з номером – це БПЛА "Орлан-10" виробництва Російської Федерації.

Нагадаємо, що в ніч на 27 жовтня під час спостереження за колоною вантажівок поблизу кордону з РФ, де відсутні пункти пропуску, зник безпілотник СММ ОБСЄ.

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20 11 2018 09:58
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