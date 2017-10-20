ЗСУ отримає від США 40 медичних автомобілів Hummer Автомобілі надійдуть уже цього місяця

Українські збройні сили отримають 40 медичних автомобілів Hummer, які буде доставлено до України в жовтні.

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Про це йшлося на зустрічі посла України в США Валерія Чалого з керівництвом AM General - компанії-виробника військових автомобілів Hummer. Крім того, на зустрічі обговорювалася можливість поглиблення співпраці України з AM General, - повідомляється на сторінці посольства України в США у Facebook. Раніше Державна прикордонна служба отримала нове сучасне американське обладнання для технічного оснащення підрозділів.

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