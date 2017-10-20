CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнські збройні сили отримають 40 медичних автомобілів Hummer, які буде доставлено до України в жовтні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗСУ отримає від США 40 медичних автомобілів Hummer
Автомобілі надійдуть уже цього місяця
Фото: з вільних джерел
Про це йшлося на зустрічі посла України в США Валерія Чалого з керівництвом AM General - компанії-виробника військових автомобілів Hummer.
Крім того, на зустрічі обговорювалася можливість поглиблення співпраці України з AM General, - повідомляється на сторінці посольства України в США у Facebook.
Раніше Державна прикордонна служба отримала нове сучасне американське обладнання для технічного оснащення підрозділів.
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20 10 2017 09:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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