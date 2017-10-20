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ЗСУ отримає від США 40 медичних автомобілів Hummer

Автомобілі надійдуть уже цього місяця
Українські збройні сили отримають 40 медичних автомобілів Hummer, які буде доставлено до України в жовтні.
ЗСУ отримає від США 40 медичних автомобілів Hummer Фото: з вільних джерел

Про це йшлося на зустрічі посла України в США Валерія Чалого з керівництвом AM General - компанії-виробника військових автомобілів Hummer.

Крім того, на зустрічі обговорювалася можливість поглиблення співпраці України з AM General, -  повідомляється на сторінці посольства України в США у Facebook.

Раніше Державна прикордонна служба отримала нове сучасне американське обладнання для технічного оснащення підрозділів.

 
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20 10 2017 09:35
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