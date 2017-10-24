CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо кінця поточного року Україна та США мають намір провести спостережний політ над територією Росії з метою контролю військової діяльності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські військові спільно з США проведуть спостережний політ над територією Росії
Згідно з угодою про відкрите небо, у Росії є достатньо часу на маскування військ і військової техніки
Фото: EPA/UPG/IR
Про це повідомив начальник управління верифікації Генерального штабу ЗС України Андрій Гудзь, інформує "Інтерфакс-Україна".
"У цьому році Україні вдалося провести спільний спостережний політ з Канадою, США і Швецією над територією Російської Федерації. До кінця року заплановано проведення ще одного спостережного польоту зі Сполученими Штатами Америки", - сказав він.
За його словами, згідно з угодою про відкрите небо, у Росії є достатньо часу на маскування військ і військової техніки.
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24 10 2017 13:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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