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Українські військові спільно з США проведуть спостережний політ над територією Росії

Згідно з угодою про відкрите небо, у Росії є достатньо часу на маскування військ і військової техніки
До кінця поточного року Україна та США мають намір провести спостережний політ над територією Росії з метою контролю військової діяльності.
Українські військові спільно з США проведуть спостережний політ над територією Росії Фото: EPA/UPG/IR

Про це повідомив начальник управління верифікації Генерального штабу ЗС України Андрій Гудзь, інформує "Інтерфакс-Україна".

"У цьому році Україні вдалося провести спільний спостережний політ з Канадою, США і Швецією над територією Російської Федерації. До кінця року заплановано проведення ще одного спостережного польоту зі Сполученими Штатами Америки", - сказав він.

За його словами, згідно з угодою про відкрите небо, у Росії є достатньо часу на маскування військ і військової техніки.

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24 10 2017 13:50
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