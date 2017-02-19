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Українські військові відбили атаку бойовиків у районі Авдіївки

Шість військових ЗСУ були поранені, а ще троє травмовані
За минулу добу в зоні проведення АТО проросійські бойовики 105 разів відкривали вогонь по українським силам.
Українські військові відбили атаку бойовиків у районі Авдіївки Фото: facebook.com/shtab.blokady

В результаті ворожих обстрілів шість військових ЗСУ були поранені, а ще троє травмовані, повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку з 122-мм артилерії терористи обстрілювали Невельське. З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вони вели вогонь по Новолуганському, Авдіївці, Піскам, Кам'янці, Невельському, Троїцькому, Луганському, Новоселівці, Опитному і Зайцевому. Новолуганське також обстрілював снайпер, а по Троїцькому бойовики вели вогонь з БМП.

В районі Авдіївки близько 5 години ранку відбулося бойове зіткнення. Українські військові відбили атаку бойовиків.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів сепаратисти вели вогонь по Новоолександрівці і Кримському, а з гранатометів - по Станиці Луганській і Новозванівці. З протитанкових ракетних комплексів бойовики обстрілювали Кримське.

На Маріупольському напрямку з артилерії 122-мм бойовики обстрілювали Водяне і Новогригорівку. З мінометів різних калібрів терористи били по Мар'янці, Старогнатівці, Водяному, Павлопілю, Красногорівці, Новотроїцькому. З гранатометів і стрілецької зброї вони обстріляли Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкино, Талаківку. По Широкиному бойовики били з БМП.

По українських позиціях в районі Водяного бойовики випустили близько 30 снарядів з "Градів".

Нагадаємо, що з початку доби 18 лютого бойовики 49 разів обстріляли позиції українських військових. Стріляли на Донецькому, Луганському та Маріупольському напрямках.

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