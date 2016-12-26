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Українські військові відкрили вогонь у відповідь в районі Широкино, - штаб АТО

За добу бойовики 26 раз обстріляли позиції військових на Донбасі
З півночі і до 18.00 26 грудня російсько-окупаційні війська 26 раз обстріляли позиції військових на Донбасі.
Українські військові відкрили вогонь у відповідь в районі Широкино, - штаб АТО Фото:mil.gov.ua

На Маріупольському напрямку по Широкино тричі вели вогонь танки. Також зафіксовані обстріли з 122-міліметрової артилерії і БМП противника.

З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Талаківці і Широкино. З гранатометів, великокаліберних кулеметів стріляли по Широкино, Мар'їнці, Павлопіль і Водяному.

"З метою збереження життя особового складу українські військові змушені були один раз відкрити у відповідь вогонь в районі Широкино", - повідомляє штаб АТО у Facebook.

На Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Зайцеве і Луганське.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська продовжують відверто порушувати Мінські угоди.

Варто відзначити, що доба в АТО минула без втрат, але п'ятеро українських бійців зазнали поранень.

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