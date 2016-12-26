Українські військові відкрили вогонь у відповідь в районі Широкино, - штаб АТО
На Маріупольському напрямку по Широкино тричі вели вогонь танки. Також зафіксовані обстріли з 122-міліметрової артилерії і БМП противника.
З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Талаківці і Широкино. З гранатометів, великокаліберних кулеметів стріляли по Широкино, Мар'їнці, Павлопіль і Водяному.
"З метою збереження життя особового складу українські військові змушені були один раз відкрити у відповідь вогонь в районі Широкино", - повідомляє штаб АТО у Facebook.
На Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Зайцеве і Луганське.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська продовжують відверто порушувати Мінські угоди.
Варто відзначити, що доба в АТО минула без втрат, але п'ятеро українських бійців зазнали поранень.
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