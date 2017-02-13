Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Українські військові відкриватимуть вогонь у разі продовження обстрілу з боку бойовиків, - штаб АТО

Бойовики протягом дня продовжують обстріли позицій ЗСУ
Українські військові будуть відкрити вогонь у разі продовження обстрілу з боку бойовиків після 16:30.
Українські військові відкриватимуть вогонь у разі продовження обстрілу з боку бойовиків, - штаб АТО Фото: Генштаб ЗСУ

"У штабі АТО попереджають, що в разі продовження провокаційних обстрілів українських позицій після 16.30 та з метою уникнення втрат серед особового складу, сили АТО будуть змушені відкривати адекватний вогонь у відповідь", - повідомляє прес-служба штабу АТО.

Про таке рішення вже попередили Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

У штабі АТО пояснили, що бойовики протягом дня продовжують обстріли позицій ЗСУ вздовж всієї лінії розмежування сторін з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї і забороненого мінськими домовленостями зброї.

Так, на Донецькому і Маріупольському напрямки обстріляні позиції Збройних Сил України з 122-міліметрової артилерії, танків, 120 і 82 мм мінометів.

Нагадаємо, що в зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 67 обстрілів позицій українських військових з боку бойовиків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 02 2017 17:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat