Українські військові відкриватимуть вогонь у разі продовження обстрілу з боку бойовиків, - штаб АТО

Українські військові будуть відкрити вогонь у разі продовження обстрілу з боку бойовиків після 16:30.

"У штабі АТО попереджають, що в разі продовження провокаційних обстрілів українських позицій після 16.30 та з метою уникнення втрат серед особового складу, сили АТО будуть змушені відкривати адекватний вогонь у відповідь", - повідомляє прес-служба штабу АТО.

Про таке рішення вже попередили Спільний центр по контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

У штабі АТО пояснили, що бойовики протягом дня продовжують обстріли позицій ЗСУ вздовж всієї лінії розмежування сторін з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї і забороненого мінськими домовленостями зброї.

Так, на Донецькому і Маріупольському напрямки обстріляні позиції Збройних Сил України з 122-міліметрової артилерії, танків, 120 і 82 мм мінометів.

Нагадаємо, що в зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 67 обстрілів позицій українських військових з боку бойовиків.