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Українські військові знайшли в тушонці робочу рукавичку, - ВІДЕО

У ВМС кажуть, що робоча рукавичка в тушонці - одиничний випадок
Українські військові одного із батальйонів Військово-морських сил ЗСУ виявили в банці з тушонкою робочу рукавичку.
Українські військові знайшли в тушонці робочу рукавичку, - ВІДЕО Фото: Ігор Надеін / Facebook

Один з військових Олег Андрієнко опублікував відео, на якому будівельна рукавичка знаходиться у консерві.

"Ось яку тушонку поставляють в армію. У ній є всі необхідні вітаміни і навіть більше: робочі рукавички. Для повноти смаку", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

На інцидент з неякісною їжею уже відреагували в прес-службі відомства.

Там пообіцяли провести службову перевірку і додали, що неякісна м'ясна консерва була виявлена ​​тільки в одному екземплярі.

Нагадаємо, що вартість харчування одного українського військового на добу становить 75 грн.

Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони виставив постачальникам харчування військових штрафних санкцій на загальну суму понад 2,8 млн грн. За результатами перевірок подано 44 претензії.

Раніше, міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак підписав зміни до наказу "Про перехід військових частин Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення та застосування каталогу продуктів харчування".

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06 09 2017 17:55
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