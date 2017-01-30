Українські військові взяли в полон бойовика, він вже дає свідчення
Водночас в ході бойових дій у районі Авдіївки, було затримано трьох поранених бійців противника, однак двоє з них загинули від отриманих ран, - повідомляє "Українська правда".
Затриманим бойовиком, за інформацією видання, є громадянином України з міста Макіївка, Донецької області, 1988 року народження. Він був членом незаконного формування бойовиків "Восток". У підрозділі виконував функції оператора установки ПТУР, - заявила речник 72-ї ОМБР ЗСУ Олена Мокренчук.
Наразі бойовика передали в СБУ, він дає свідчення. На нього заведено справу за статтею 258-3 Кримінального кодексу України – тероризм.
Нагадаємо, станом на ранок понеділка бої в районі Авдіївки тривають. Бойовики використовують важке заборонене озброєння, в тому числі і 120 мм калібрів.
Прокуратура Донецької області класифікувала обстріл житлових кварталів Авдіївки, що сталися вранці 29 січня, як терористичний акт.
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