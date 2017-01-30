Українські військові взяли в полон бойовика, він вже дає свідчення

Вчора, 29 січня, під час боїв в районі Авдіївки українські військовослужбовці взяли в полон одного бойовика.

Водночас в ході бойових дій у районі Авдіївки, було затримано трьох поранених бійців противника, однак двоє з них загинули від отриманих ран, - повідомляє "Українська правда".

Затриманим бойовиком, за інформацією видання, є громадянином України з міста Макіївка, Донецької області, 1988 року народження. Він був членом незаконного формування бойовиків "Восток". У підрозділі виконував функції оператора установки ПТУР, - заявила речник 72-ї ОМБР ЗСУ Олена Мокренчук.

Наразі бойовика передали в СБУ, він дає свідчення. На нього заведено справу за статтею 258-3 Кримінального кодексу України – тероризм.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка бої в районі Авдіївки тривають. Бойовики використовують важке заборонене озброєння, в тому числі і 120 мм калібрів.

Прокуратура Донецької області класифікувала обстріл житлових кварталів Авдіївки, що сталися вранці 29 січня, як терористичний акт.