Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Українські військові взяли в полон бойовика, він вже дає свідчення

Затриманий громадянин України з міста Макієвка
Вчора, 29 січня, під час боїв в районі Авдіївки українські військовослужбовці взяли в полон одного бойовика.
Українські військові взяли в полон бойовика, він вже дає свідчення Фото: 365news.biz

Водночас в ході бойових дій у районі Авдіївки, було затримано трьох поранених бійців противника, однак двоє з них загинули від отриманих ран, - повідомляє "Українська правда".

Затриманим бойовиком, за інформацією видання, є громадянином України з міста Макіївка, Донецької області, 1988 року народження. Він був членом незаконного формування бойовиків "Восток". У підрозділі виконував функції оператора установки ПТУР, - заявила речник 72-ї ОМБР ЗСУ Олена Мокренчук.

Наразі бойовика передали в СБУ, він дає свідчення. На нього заведено справу за статтею 258-3 Кримінального кодексу України – тероризм.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка бої в районі Авдіївки тривають. Бойовики використовують важке заборонене озброєння, в тому числі і 120 мм калібрів.

Прокуратура Донецької області класифікувала обстріл житлових кварталів Авдіївки, що сталися вранці 29 січня, як терористичний акт.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 01 2017 11:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поховані на чужині: вітчизняні письменники, яких смерть застала за межами України

Поховані на чужині: вітчизняні письменники, яких смерть застала за межами України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat